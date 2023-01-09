В ДНР пообещали уничтожить всю переданную Украине военную технику

Вооруженные силы РФ уничтожат всю технику, которая была передана в рамках очередной военной помощи Украине. Об этом 8 января заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«На днях озвучены объемы новой военной помощи от ЕС и США Украине. Там включены и танки, и БТР, и РСЗО, и многое другое. С уверенностью могу сказать, что вся эта помощь будет «перемолота» нами на фронте», — сказал он «РИА Новости».

Гагин выразил надежду, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожат транспортные и железнодорожные узлы и развязки, железнодорожные пути, чтобы поставленная Западом техника не смогла оказаться на фронте.

Ранее, 5 января, стало известно, что Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены боевые машины пехоты (БМП) американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно. Обе страны планируют организовать необходимый инструктаж для служащих украинских войск.

Тогда же официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму в $3 млрд. Представитель Белого дома отметила, что $225 млн из них будет потрачено на формирование долгосрочного потенциала и общую модернизацию ВСУ.

Президент Франции Эммануэль Макрон 4 января во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC.

Тогда же глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Франция поставит Киеву AMX-10RC и бронированные машины Bastion.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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