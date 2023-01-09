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Губернатора столицы Бразилии отстранили от должности после погромов

Губернатора столичного округа Бразилии Рошу отстранили от должности после беспорядков
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Фото: REUTERS/Adriano Machado
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Суд отстранил губернатора Федерального округа Бразилии Ибанейса Роша от должности после погромов. Об этом 9 января сообщает CNN Brazil.

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«Министр Верховного федерального суда Александр де Мораес путем введения судебного запрета постановил отстранить от должности губернатора Ибанейса Роша», — говорится в сообщении телеканала.

Как отмечает бразильская газета O Globo, Роша отстранен от должности сроком на 90 дней.

«Ничто не может оправдать бездействие и терпимость главы управления общественной безопасности и губернатора Федерального округа по отношению к преступникам, которые заранее объявили о намерении совершить насильственные акты против органов власти», — приводит издание фрагмент из вердикта Мораеса.

Накануне в столице Бразилии прошли массовые протесты сторонников бывшего главы государства Жаира Болсонару. Предполагалось, что выступления будут мирными. Однако акции протеста переросли в массовый захват правительственных зданий. Участники митинга требуют отставки президента Лулы да Силвы.

Тогда же сообщалось, что сторонники бывшего президента Бразилии вступили в столкновения с полицией и прорвались в здание государственного парламента в столице страны.

Также поступила информация о том, что протестующие начали громить парламент Бразилии. Помимо этого, в сети публикуют видео якобы актов вандализма в президентском дворце в столице. Начальник федеральной полиции Бразилии Андерсон Торрес заявил, что преступники не останутся безнаказанными.

Государственное агентство Agencia Brasil сообщило, что вертолет военной полиции столичного федерального округа Бразилии сбрасывает на протестующих шумовые и световые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом.

Губернатор Ибанейс Роша заявил, что более 400 человек задержаны полицией за участие в беспорядках. Также он опубликовал видеообращение, в котором попросил прощения у президента страны Луиса Лулы да Силвы, а также глав законодательной и судебной власти страны за погромы.

Отмечается, что президента Бразилии Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район вдали от центральной части столицы государства. Однако в настоящий момент он уже вернулся в разгромленную столичную резиденцию — дворец Планалту. Он решил обойти все этажи, чтобы лично оценить масштаб разрушений.

Лула да Силва объявил режим ЧС в столице до конца января в связи с массовыми беспорядками. Кроме того, глава государства пообещал принять меры в отношении протестующих, ответственных за погромы, а также потворствовавших этому полицейских.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Бразилии Алексей Лабецкий призвал сотрудников посольства и находящихся в столице страны россиян «ограничить выход в город и избегать скоплений людей» из-за массовых беспорядков. По его словам, обстановка в Бразилиа остается напряженной. На данный момент в дипмиссию не поступала информация о пострадавших гражданах России. Также не было запросов о помощи от них.

По информации телеканала Globo, в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов восстановили контроль над всеми зданиями, которые были захвачены в ходе беспорядков. Внутри фиксируются многочисленные разрушения и поломки.

В свою очередь сам Болсонару признал незаконность действий своих сторонников, устроивших массовые беспорядки в столице. Также он категорически отверг обвинения своего преемника, Лулы да Сильвы.

1 января Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от предшественника, Жаира Болсонару. Срок мандата да Силвы составляет четыре года.

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