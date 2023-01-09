Протестующие украли оружие из президентского дворца в Бразилиа

В ходе разгрома президентского дворца в Бразилии было украдено табельное оружие, которым пользовалась охрана главы государства. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщил министр-руководитель управления общественных связей Паулу Пимента.

В своем Twitter он написал, что из кабинета секретариата государственной безопасности пропало несколько единиц летального и нелетального оружия, а также боеприпасы. Пимента не назвал точные цифры, однако на опубликованной им видеозаписи можно насчитать минимум восемь опустошенных оружейных кейсов.

Сотрудники администрации президента допустили, что нападавшие могли знать, где хранится арсенал службы безопасности.

Ранее в этот день президент Бразилии Лула да Силва вернулся в свою резиденцию — дворец Планалту. Он решил обойти все этажи, чтобы лично оценить масштаб разрушений. Некоторым помещениям был нанесен видимый ущерб, однако в кабинет главы государства, защищенный бронированной дверью, вандалам проникнуть не удалось.

Также 8 января сотрудники правоохранительных органов восстановили контроль над всеми правительственными учреждениями, которые были захвачены в ходе беспорядков. В настоящий момент происходит оценка многочисленных разрушений и поломок.

Сотни нарушителей были задержаны военной полицией и доставлены в специализированные участки. По предварительным данным, в беспорядках принимали участие около 5 тыс. граждан. Для урегулирования обстановки служители закона применяли шумовые и световые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом.

8 января в столице Бразилии вспыхнули массовые акции против правительства Лулы да Силвы. Предполагалось, что выступления будут мирными, однако демонстрации быстро вышли из-под контроля и приняли агрессивную форму. Протестующие ворвались в здание государственного парламента в столице и начали погром. Также были разграблены штаб-квартира Верховного суда и президентский дворец.

Бывший бразильский лидер Жаир Болсонару осудил действия своих сторонников, преступивших границы закона. Вместе с тем он категорически отверг обвинения да Силвы в якобы поощрении антиправительственных мероприятий.

Президента Лулу да Силву оперативно эвакуировали в безопасный район. Глава государства объявил режим ЧС в столице до конца января и пообещал принять меры в отношении протестующих, ответственных за беспорядки, а также потворствовавших этому полицейских.

1 января Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от предшественника, Жаира Болсонару. Срок мандата да Силвы составляет четыре года.