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The Guardian назвала статус Зеленского в Голливуде «почти легендарным»

The Guardian назвала статус Зеленского в Голливуде «почти легендарным»

The Guardian: бывший актер и комик Зеленский достиг почти легендарного статуса в Голливуде
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком дня в Голливуде после встреч с американскими актерами, видеообращений и поездки в США. Об этом 8 января написала обозреватель Изобель Кошив в статье для The Guardian.

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«По словам тех, кто следит за коммуникационной деятельностью Зеленского, именно он продолжал вовлекать Голливуд в тематику Украины после того, как первоначальный всплеск в СМИ утих», — отметила Кошив.

Президент Ассоциации голливудских критиков Никки Фаулер, чьи слова приводит издание, назвала «путешествие Зеленского» искусством, имитирующим жизнь. По ее словам, оно заинтриговало не только Голливуд, но и США в целом.

«Я думаю, что это находит отклик у многих знаменитостей», — подчеркнула Фаулер.

Как считает обозреватель, бывший актер и комик Зеленский практически стал легендой в Голливуде.

Кроме того, журналистка в своей статье цитирует бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель, которая рассказала, что, будучи бывшим актером, президент Украины «ценит силу актеров, особенно из Голливуда». Это сделало страну более популярной во всем мире, добавила она.

Ранее, 8 ноября, американский актер и режиссер Шон Пенн в третий раз с момента начала спецоперации РФ по защите Донбасса приехал с визитом в Киев, во время которого привез свою статуэтку «Оскар» как «символ веры в победу страны».

После чего читатели Daily Mail высмеяли передачу Зеленскому «Оскара» от Пенна. Аналогичную реакцию это вызвало и у читателей турецкого портала Haber 7.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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