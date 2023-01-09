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New York Post призвала Байдена не баллотироваться на второй срок

Газета New York Post призвала президента США Байдена не баллотироваться на второй срок
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Фото: REUTERS/Henry Romero
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Газета New York Post 8 января призвала американского президента Джо Байдена не баллотироваться на второй срок, выпустив номер, на обложке которого написано «Джо нет!».

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«Джо Байден стал причиной множества кризисов. Наша страна не может себе позволить еще четыре года его президентства», — приводит газета слова республиканки Николь Маллиотакис.

Как подчеркивает New York Post, Байден намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году, несмотря то что ему уже 80 лет.

Также издание отметило высокий уровень инфляции в стране, «катастрофическое» положение на южной границе и растущее противостояние на международной арене, которые негативно отражаются на имидже нынешнего американского лидера.

Ранее, 6 января, издание The Hill сообщило, что Байден в ближайшие несколько недель объявит о своем решении баллотироваться на второй срок.

1 января газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Байден может в середине февраля объявить о решении принять участие в выборах главы государства в 2024 году. Предположительно, заявление может быть сделано примерно к ежегодному посланию главы государства «О положении страны», с которым американский лидер выступает перед палатой представителей и сенатом конгресса США.

9 ноября Байден заявил, что планирует избираться на второй президентский срок и объявит о своем окончательном решении в начале 2023 года. Он добавил, что планы о переизбрании у него созрели еще до выборов в конгресс, поэтому их итоги не повлияют на его решение.

Позднее, 13 декабря, стало известно, что больше половины американцев не хотят, чтобы Байден выставлял свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Опрос показал, что 58% избирателей не считают, что Байден должен баллотироваться на пост президента.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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