New York Post призвала Байдена не баллотироваться на второй срок

Газета New York Post 8 января призвала американского президента Джо Байдена не баллотироваться на второй срок, выпустив номер, на обложке которого написано «Джо нет!».

«Джо Байден стал причиной множества кризисов. Наша страна не может себе позволить еще четыре года его президентства», — приводит газета слова республиканки Николь Маллиотакис.

Как подчеркивает New York Post, Байден намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году, несмотря то что ему уже 80 лет.

Также издание отметило высокий уровень инфляции в стране, «катастрофическое» положение на южной границе и растущее противостояние на международной арене, которые негативно отражаются на имидже нынешнего американского лидера.

Ранее, 6 января, издание The Hill сообщило, что Байден в ближайшие несколько недель объявит о своем решении баллотироваться на второй срок.

1 января газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Байден может в середине февраля объявить о решении принять участие в выборах главы государства в 2024 году. Предположительно, заявление может быть сделано примерно к ежегодному посланию главы государства «О положении страны», с которым американский лидер выступает перед палатой представителей и сенатом конгресса США.

9 ноября Байден заявил, что планирует избираться на второй президентский срок и объявит о своем окончательном решении в начале 2023 года. Он добавил, что планы о переизбрании у него созрели еще до выборов в конгресс, поэтому их итоги не повлияют на его решение.

Позднее, 13 декабря, стало известно, что больше половины американцев не хотят, чтобы Байден выставлял свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Опрос показал, что 58% избирателей не считают, что Байден должен баллотироваться на пост президента.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.