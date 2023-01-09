Лула да Силва вернулся в свою резиденцию в Бразилиа

Президент Бразилии Лула да Силва вернулся в разгромленную в ходе беспорядков столичную резиденцию — дворец Планалту. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщил телеканал Globo.

Да Силва прибыл вместе с супругой и группой сопровождающих. Он решил обойти все этажи, чтобы лично оценить масштаб разрушений.

Отмечается, что некоторым помещениям дворца был нанесен видимый ущерб: вандалы поломали мебель, испортили произведения искусства и украли оружие. В кабинет главы государства, защищенный бронированной дверь, демонстрантам проникнуть не удалось.

Кроме того, были разграблены штаб-квартира верховного суда и здание конгресса.

Ранее в этот день сотрудники правоохранительных органов восстановили контроль над всеми правительственными учреждениями, которые были захвачены в ходе беспорядков. В настоящий момент происходит оценка многочисленных разрушений и поломок.

Сотни нарушителей были задержаны военной полицией и доставлены в специализированные участки. По предварительным данным, в беспорядках принимали участие около 5 тыс. граждан. Для урегулирования обстановки служители закона применяли шумовые и световые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом.

8 января в столице Бразилии вспыхнули массовые акции против правительства Лулы да Сильвы. Предполагалось, что выступления будут мирными, однако очень скоро демонстрации вышли из-под контроля и приняли агрессивную форму.

Так, сторонники экс-президента Болсонару вступили в противостояние с полицией, прорвались в здание государственного парламента в столице и начали погром. Помимо этого, в Сети публикуют видео якобы актов вандализма в президентском дворце. Начальник федеральной полиции Бразилии Андерсон Торрес заявил, что преступники не останутся безнаказанными.

Сам экс-президент Бразилии Жаир Болсонару осудил действия своих сторонников, преступивших границы закона. Вместе с тем он категорически отверг обвинения да Силвы в якобы поощрении нарушителей.

Президента Лулу да Силву оперативно эвакуировали в безопасный район. Глава государства объявил режим ЧС в столице до конца января и пообещал принять меры в отношении протестующих, ответственных за погромы, а также потворствовавших этому полицейских.

1 января Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от предшественника, Жаира Болсонару. Срок мандата да Силвы составляет четыре года.