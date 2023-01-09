Один человек погиб в результате стрельбы в калифорнийском парке

В результате стрельбы в парке Дикки в Динубе (штат Калифорния, США) погиб человек, еще двое пострадали. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщили в Telegram-канале Police frequency.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили на территории парка трех старшеклассников с множественными огнестрельными ранениями. Один из них был признан мертвым до прибытия врачей, других пострадавших госпитализировали. Их состояние на данный момент неизвестно.

Накануне сообщалось о гибели мужчины после нападения в районе Голливудского бульвара. Неизвестный открыл огонь по выходящим на улицу людям, после чего скрылся на автомобиле. Двое раненых были доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное.

До этого, 6 января, в городе Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния задержали шестилетнего учащегося начальной школы, который стрелял в свою преподавательницу. Женщина получила серьезные травмы. Предполагается, что данное происшествие не было случайным.