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Один человек погиб в результате стрельбы в калифорнийском парке

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате стрельбы в Калифорнии
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Фото: t.me/police_frequency
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В результате стрельбы в парке Дикки в Динубе (штат Калифорния, США) погиб человек, еще двое пострадали. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщили в Telegram-канале Police frequency.

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Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили на территории парка трех старшеклассников с множественными огнестрельными ранениями. Один из них был признан мертвым до прибытия врачей, других пострадавших госпитализировали. Их состояние на данный момент неизвестно.

Накануне сообщалось о гибели мужчины после нападения в районе Голливудского бульвара. Неизвестный открыл огонь по выходящим на улицу людям, после чего скрылся на автомобиле. Двое раненых были доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное.

До этого, 6 января, в городе Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния задержали шестилетнего учащегося начальной школы, который стрелял в свою преподавательницу. Женщина получила серьезные травмы. Предполагается, что данное происшествие не было случайным.

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