Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Уфе

Два человека погибли в результате пожара в жилом трехэтажном доме в Уфе. Об этом 9 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Башкортостан.

«К сожалению, в ходе разбора места пожара по состоянию на 6:00 обнаружены фрагменты тел двух погибших», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

О пожаре в жилом доме в Уфе стало известно накануне. Загорелось трехэтажное здание на 15 квартир. Администрация города пообещала экстренно расселить жильцов дома в случае необходимости.