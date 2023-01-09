Байден назвал возмутительными беспорядки в Бразилии

Президент США Джо Байден 8 января осудил массовые погромы в Бразилии.

«Возмутительно», — цитируют журналисты из пула Белого дома первую реакцию Байдена.

«Я осуждаю нападение на демократию и мирную передачу власти в Бразилии. <…> Нельзя подрывать волю бразильского народа», — написал он в Twitter.

Байден также отметил, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество со своим коллегой Лулой да Силвой.

Кроме того, действия протестующих раскритиковали советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен.

Ранее в этот день против беспорядков в Бразилиа высказался глава евродипломатии Жозеп Боррель, который назвал захват правительственных зданий «нелегальной оккупацией». Аналогично отреагировал председатель Евросовета Шарль Мишель.

Сам экс-президент Бразилии Жаир Болсонару осудил действия своих сторонников, преступивших границы закона. Вместе с тем он категорически отверг обвинения да Силвы в якобы поощрении нарушителей.

8 января в столице Бразилии вспыхнули массовые акции против правительства Лулы да Сильвы. Предполагалось, что выступления будут мирными, однако очень скоро демонстрации вышли из-под контроля и приняли агрессивную форму.

Так, сторонники экс-президента Болсонару вступили в противостояние с полицией, прорвались в здание государственного парламента в столице и начали погром. Помимо этого, в Сети публикуют видео якобы актов вандализма в президентском дворце. Начальник федеральной полиции Бразилии Андерсон Торрес заявил, что преступники не останутся безнаказанными.

В настоящий момент президентский дворец, здания парламента и Верховного суда освобождены от протестующих, а сотни демонстрантов задержаны и доставлены в специализированные участки. По предварительным данным, в беспорядках принимали участие около 5 тыс. граждан.

Отмечается, что президента Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район. Глава государства объявил режим ЧС в столице до конца января и пообещал принять меры в отношении протестующих, ответственных за погромы, а также потворствовавших этому полицейских.

1 января Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от предшественника, Жаира Болсонару. Срок мандата да Силвы составляет четыре года.