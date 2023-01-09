Число задержанных в столице Бразилии возросло до 400

Губернатор Федерального округа Ибанейс Роша 8 января сообщил, что более 400 человек задержаны полицией за участие в беспорядках в столице Бразилии.

«Сообщаю, что на данный момент задержаны более 400 человек, которые поплатятся за совершенные преступления. Продолжаем работу в целях установления всех остальных участников этих террористических актов, произошедших в Федеральном округе сегодня днем», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Также Роша пообещал восстановить общественный порядок. Помимо этого, губернатор опубликовал видеообращение, в котором попросил прощения у президента страны Луиса Лулы да Силвы, а также глав законодательной и судебной власти страны за погромы, устроенные сторонниками экс-президента Жаира Болсонару.

Ранее в этот день сообщалось, что как минимум 170 человек задержали во время беспорядков. Отмечается, что в специализированный отдел полиции было направлено четыре автобуса с протестующими.

По предварительным данным, всего в беспорядках принимали участие около 5 тыс. граждан.

В настоящее время в столице Бразилии проходят массовые протесты сторонников бывшего главы государства Жаира Болсонару. Предполагалось, что выступления будут мирными. Однако акции протеста переросли в массовый захват правительственных зданий. Участники митинга требуют отставки президента Лулы да Силвы.

Накануне стало известно, что сторонники бывшего президента Бразилии вступили в столкновения с полицией и прорвались в здание государственного парламента в столице страны.

Также поступила информация о том, что протестующие начали громить парламент Бразилии. Помимо этого, в Сети публикуют видео якобы актов вандализма в президентском дворце в столице. Начальник федеральной полиции Бразилии Андерсон Торрес заявил, что преступники не останутся безнаказанными.

Государственное агентство Agencia Brasil сообщило, что вертолет военной полиции столичного федерального округа Бразилии сбрасывает на протестующих шумовые и световые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом.

Отмечается, что президента Бразилии Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район вдали от центральной части столицы государства.

Лула да Силва объявил режим ЧС в столице до конца января в связи с массовыми беспорядками. Кроме того, глава государства пообещал принять меры в отношении протестующих, ответственных за погромы, а также потворствовавших этому полицейских.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Бразилии Алексей Лабецкий призвал сотрудников посольства и находящихся в столице страны россиян «ограничить выход в город и избегать скоплений людей» из-за массовых беспорядков. По его словам, обстановка в Бразилиа остается напряженной. На данный момент в дипмиссию не поступала информация о пострадавших гражданах России. Также не было запросов о помощи от них.

По информации телеканала Globo, в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов восстановили контроль над всеми зданиями, которые были захвачены в ходе беспорядков. Внутри фиксируются многочисленные разрушения и поломки.

1 января Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от предшественника, Жаира Болсонару. Срок мандата да Силвы составляет четыре года.