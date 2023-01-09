Появились кадры из сгоревшего магазина в Ленинградской области

«Известия» 9 января показали последствия пожара в продуктовом магазине в городе Шлиссельбург Ленинградской области.

Отмечается, что сотрудники экстренных служб уже ликвидировали возгорание, однако место происшествия по-прежнему сильно задымлено.

По мнению очевидцев, огонь мог вспыхнуть из-за петард, заброшенных в магазин детьми.

О ЧП стало известно накануне вечером. По данным регионального ГУ МЧС, пожар охватил площадь в 300 кв. м. К работам по тушению привлекли 20 человек и пять единиц техники. В 21:25 возгорание было локализовано.

Информации о пострадавших не поступало.