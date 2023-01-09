Посольство России посоветовало не выходить на улицы столицы Бразилии

Чрезвычайный и полномочный посол России в Бразилии Алексей Лабецкий 9 января призвал сотрудников посольства и находящихся в столице страны россиян «ограничить выход в город и избегать скоплений людей» из-за массовых беспорядков.

«Сам город практически мертвый, пустой. Мы рекомендовали ограничить выход в город и избегать скоплений людей», — приводит слова дипломата ТАСС.

По словам Лабецкого, обстановка в Бразилиа остается напряженной.

Как отметил посол, на данный момент в дипмиссию не поступала информация о пострадавших гражданах России. Также не было запросов о помощи от них.

В настоящее время в столице Бразилии проходят массовые протесты сторонников бывшего главы государства Жаира Болсонару. Предполагалось, что выступления будут мирными. Однако акции протеста переросли в массовый захват правительственных зданий. Участники митинга требуют отставки президента Лулы да Силвы.

Накануне сообщалось, что сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару вступили в столкновения с полицией и прорвались в здание государственного парламента в столице страны.

Также поступила информация о том, что протестующие начали громить парламент Бразилии. Помимо этого, в Сети публикуют видео якобы актов вандализма в президентском дворце в столице. Начальник федеральной полиции Бразилии Андерсон Торрес заявил, что преступники не останутся безнаказанными.

По последним данным, как минимум 170 человек задержали во время беспорядков. Отмечается, что в специализированный отдел полиции было направлено четыре автобуса с протестующими.

Отмечается, что президента Бразилии Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район вдали от центральной части столицы государства.

Лула да Силва объявил режим ЧС в столице до конца января в связи с массовыми беспорядками. Кроме того, глава государства пообещал принять меры в отношении протестующих, ответственных за погромы, и также потворствовавших этому полицейских.

1 января Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от предшественника, Жаира Болсонару. Срок мандата да Силвы составляет четыре года.