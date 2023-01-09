Бастрыкин запросил сведения о проверке после авиаинцидента в Перми

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин решил проконтролировать ход проверки после инцидента в пермском аэропорту. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава СК России поручил руководителю Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Митину А.Г. представить доклад о ходе процессуальной проверки, результаты которой поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в публикации Следкома в Telegram.

Ранее в этот день были сформулированы основные версии случившегося: ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб или техническая неисправность самолета.

В воскресенье самолет авиакомпании «Победа», летевший в Москву, застрял в сугробе. Как сообщали очевидцы, лайнер занесло во время набора скорости и унесло влево от взлетно-посадочной полосы. Пассажиров отправили греться в здание аэропорта. Никто не пострадал.

Транспортная прокуратура сразу же начала проверку по факту случившегося. Кроме того, в воскресенье была опубликована запись переговоров пилотов.

Через некоторое время после случившегося пермский аэропорт возобновил штатную работу. Лайнер, выкатившийся за пределы взлетной полосы, отбуксировали на стоянку.