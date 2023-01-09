В ЕП заявили о несоответствии Украины критериям для членства в ЕС

Украина далека от соответствия критериям вступления в Евросоюз. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани, комментируя перспективы принятия Киева в ЕС.

«Процедура вступления длительная и сложная. Украина далека от соответствия копенгагенским критериям, несоблюдение которых должно было бы помешать ей получить статус страны-кандидата. Свобода прессы, высокий уровень коррупции, слабость госинститутов — всё это факторы, которые были проблемными для Украины еще до 2014-го и которые вряд ли улучшатся», — отметил он.

По словам политика, международное призвание Украины — быть мостом между русским миром и Западной Европой. При этом всё, что идет вразрез с этой «географической и исторической очевидностью», станет фактором международной турбулентности, добавил Мариани.

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