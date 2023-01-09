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Бизнес может столкнуться с проблемами в поставках готовых завтраков

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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel/photothek via w
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Весной с полок магазинов могут частично исчезнуть готовые завтраки из хлопьев, мюсли и гранолы. Такие риски обозначила ассоциация «Русбренд» в письме в Минсельхоз, с котором ознакомились «Известия».

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Проблемы могут возникнуть в связи с государственной системой контроля «Зерно», которую Минсельхоз запустил в сентябре. С ее помощью регулятор намерен отслеживать весь оборот пшеницы, ячменя, бобовых и пр., а также товаров из них. В ведомстве ожидают, что такой подход позволит бороться с нелегальной продукцией на рынке. На первом этапе к системе подключили аграриев, выращивающих зерно.

С 1 марта 2023 года к системе также должны присоединиться производители готовой продукции, в составе которой использовались зерновые культуры: готовые завтраки из хлопьев, мюсли, гранолы и так далее.

В ассоциации «Русбренд» предположили, что такой оперативный подход регулятора требует от компаний значительных изменений в рабочих процессах. Обновления могут обернуться негативными последствиями. В частности, ассоциация ждет перебоев при поставках товара в магазины, а также дефицита продукции на полках. «Русбренд» предупредил Минсельхоз о таких рисках 14 декабря, направив письмо в ведомство.

При этом Минсельхоз не рассматривает вопрос переноса намеченного срока подключения производители готовой продукции к системе «Зерно».

«Минсельхоз не рассматривает вопрос переноса этого срока. Риски перебоев в поставках продукции отсутствуют. ФГИС «Зерно» функционирует стабильно и позволяет проводить все необходимые операции», — подчеркнули «Известиям» в министерстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Иррациональное зерно: бизнес ждет проблем в поставках готовых завтраков

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