Правительство поддержало наказание за подделку налоговых деклараций

Правительство дало положительное заключение на законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за представление в налоговые органы поддельных деклараций. По информации «Известий», законопроект могут рассмотреть в весеннюю сессию Госдумы.

Новая статья УК РФ 173.3 «Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций» будет подразумевать наказание в виде штрафа от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо лишением свободы до четырех лет.

Авторы законопроекта, в числе которых первый зампред комитета ГД по защите конкуренции Игорь Игошин, первый зампред комитета по науке Владимир Сипягин, отметили, что схема преступной деятельности заключается в следующем: злоумышленники приобретают уставные документы организаций, которые зарегистрированы на подставных лиц. От их имени изготавливаются подложные счета-фактуры и налоговые декларации, подтверждающие право на вычеты.

«По данным ФНС, в 2021 году таким образом были оформлены незаконные налоговые вычеты на сумму порядка 1 трлн рублей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам авторов, под нынешние нормы УК организаторы таких действий не подпадают, хотя заслуживают серьезного наказания.

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