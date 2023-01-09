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Попавший под санкции Киркоров назвал Зеленского своим «зайкой»

Киркоров прокомментировал попадание в санкционный список Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Певец Филипп Киркоров 8 января прокомментировал в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) попадание в санкционный список Украины.

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В своем посте певец обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому. Киркоров назвал его «старым товарищем и партнером» по съемочной площадке. Однако тот «сценарий, который ему присылают из-за океана» ведет Зеленского вместе с самой Украиной к «пепелищу», отметил певец

По словам Киркорова, ему жаль президента Зеленского, а также близких певцу людей из Украине.

«К сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя», — написал Киркоров.

Свой пост певец сопроводил кадрами клипа на песню «Просто подари» с участием Зеленского.

Накануне Зеленский подписал указ о новых санкциях в отношении деятелей российского шоу-бизнеса, введя тем самым в действие принятое ранее решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО).

Под санкции попали эстрадные певцы Михаил Шуфутинский, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, Дима Билан, Любовь Успенская, народный артист РСФСР Евгений Петросян, юморист и актер Михаил Галустян и другие.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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