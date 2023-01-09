Три женщины отравились угарным газом в Саратове

В результате утечки угарного газа в одном из жилых домов в Саратове пострадали три женщины. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

«Из квартиры по Молодежному проезду города Саратова в медицинское учреждение были госпитализированы две совершеннолетние местные жительницы с подозрением на отравление окисью углерода, а также сотрудница скорой медицинской помощи, которая приехала оказывать помощь девушкам», — говорится в публикации ведомства.

По факту случившегося Следком организовал процессуальную проверку для выяснения всех обстоятельств. В ходе осмотра квартиры была предварительно зафиксирована утечка угарного газа при включенной вытяжке в ванной комнате.

Ранее, 30 декабря, стало известно, что в результате пожара в частном доме в Чите трое детей были госпитализированы с отравлением угарным газом. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Накануне два человека отравились угарным газом в Майнском районе Ульяновской области. Мужчина 1949 года рождения и женщина 1948 года рождения скончались на месте происшествия.