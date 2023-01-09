В Европарламенте оценили возможность дальнейшего расширения НАТО

Такие европейские страны как Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария вряд ли присоединятся к Североатлантическому альянсу, как это решили сделать Швеция и Финляндия. Об этом в интервью «Известиям» рассказал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

«Я не вижу смысла в том, чтобы эти страны присоединились к НАТО. Австрия установила принцип нейтралитета в качестве краеугольного камня своей внешней политики, Швейцария также придерживается этого исторического статуса. А на Мальте и в Ирландии решение о членстве всегда было не особо популярным», — пояснил он.

К тому же возникает вопрос о притягательности блока как такового, указал политик. По словам Мариани, у нахождения, к примеру, Франции в составе объединенного командования есть определенные технические преимущества, однако это «дорого обходится» Парижу в международной политике.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:



«В долгосрочной перспективе мы должны возобновить отношения с Москвой»