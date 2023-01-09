Бастрыкин взял на контроль дело о двойном убийстве в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил информацию о расследовании двойного убийства и поджога в Москве. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СКР по городу Москве Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и предварительно установленных обстоятельствах», — говорится в публикации в Telegram-канале СК.

Возгорание в квартире на улице Дмитрия Ульянова произошло ранее в этот день. В помещении были найдены тела трех человек — двух женщин и одного мужчины.

Затем появились сведения о том, что на трупах присутствовали огнестрельные ранения. По данным источника «Известий», у одной из погибших зафиксировали выстрел в голову, у второй — в тело.

Как установили впоследствии сотрудники прокуратуры, подозреваемый в убийстве владел оружием легально. В сгоревшей квартире было обнаружено зарегистрированное ружье «Вепрь-12 Молот» — предполагается, что именно из него мужчина застрелил 38-летнюю сестру и 65-летнюю мать.

По факту случившегося Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).