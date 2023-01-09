В Ленинградской области загорелся продуктовый магазин

Возгорание произошло в продуктовом магазине в Шлиссельбурге. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает ГУ МЧС Ленинградской области.

Согласно информации ведомства, пожар охватил площадь в 300 кв. м. Для тушения огня на место происшествия были направлены 20 человек и пять единиц техники. В 21:25 возгорание было локализовано.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в этот день стало известно о пожаре в жилом доме в Уфе. Загорелось трехэтажное здание на 15 квартир. По предварительным данным, никто не пострадал. Администрация города пообещала экстренно расселить жильцов дома в случае необходимости.