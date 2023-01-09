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Трехэтажный жилой дом сгорел в Уфе

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Фото: МЧС России
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В результате пожара был практически полностью разрушен жилой дом в Уфе. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

«Открытым пламенем горит деревянный трехэтажный с цокольным кирпичным этажом одноподъездный жилой дом, размерами 14х12 м, происходит сильное задымление», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

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Пожар удалось оперативно локализовать. По состоянию на 22:21 (мск) работы по тушению огня продолжаются, от МЧС России задействовано 34 человека и 11 единиц техники. Причина возгорания пока не установлена.

Согласно имеющейся информации, в здании находилось 15 квартир. Администрация города рассматривает возможность экстренного расселения жильцов дома при необходимости.

Отмечается, что сведений о пострадавших пока не поступало, за медицинской помощью обратилась одна женщина с жалобами на боль в спине.

Ранее в этот день стало известно, что при пожаре в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа погиб человек. Его тело обнаружили во время тушения огня. О происшествии сообщалось ранее днем. В здании кафе вспыхнула кровля. При этом два человека из горящего строения эвакуировались самостоятельно.

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