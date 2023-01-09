Минобороны рассказало о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских военных, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Ведомство отметило заслуги майора Артура Александрова, который руководил обороной одной из господствующих высот. Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку выбить российские формирования со стратегически важной позиции. Превосходящие силы противника атаковали высоту при поддержке тяжелой бронетехники и артиллерии.

Под активным обстрелом Александров смог добиться непрерывного ведения боевой работы вверенным подразделением. Благодаря умелому руководству майора украинская артиллерия на участке была подавлена, а наступление предотвращено. Кроме того, военнослужащий лично уничтожил несколько единиц бронетехники ВСУ.

Также высокий профессионализм проявил сержант Денис Чукашов. Его отделение выполняло задачу по поиску вооруженных формирований националистов в заданном районе. В ходе работы Чукашов и его подчиненные обнаружили многочисленную группу боевиков ВСУ. Несмотря на невыгодное положение, служащие ВС РФ приняли решение атаковать противника.

Заняв выгодные огневые позиции, российские военные нанесли внезапный удар, чем застали неприятеля врасплох. В ходе боя, действуя смело и решительно, сержант ликвидировал пулеметный расчет ВСУ. По итогам столкновения националисты отступили с большими потерями. Таким образом Чукашов и его товарищи пресекли работу диверсионной группы.

Ранее, 8 января, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что истребительная авиация российских ВКС после прекращения действия режима тишины сбила пять самолетов противника над Харьковской областью и Донецкой Народной Республикой (ДНР).

Кроме того, войска РФ сорвали попытку контратаки их позиций со стороны украинских боевиков на донецком направлении. Было уничтожено до 70 националистов и нанесен значительный ущерб арсеналу боевой техники.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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