Медведев напомнил о правилах военного времени по отношению к предателям

С предателями можно действовать по «особым правилам военного времени». Об этом 8 января написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в Сети возобновилась дискуссия «о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству». В частность речь идет о тех деятелях, кто еще недавно причислял себя к интеллектуальной элите.

По его словам, возник вопрос, как реагировать в таких случаях, по закону или по справедливости.

«Конечно, только по закону, а вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей их результативно исполняющие», — написал Медведев.

Ранее, 28 декабря, Медведев выразил мнение, что возвращение «предателей» в РФ, которые ранее покинули страну, возможно только в случае их публичного раскаяния, амнистии или помилования. Как написал политик, уехавшие из России соотечественники ежедневно желают гибели оставшимся в стране, считая их «людьми низшего сорта», поскольку те борются с украинским нацизмом.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на слова Медведева заявил, что речь идет о тех лицах, которые нарушили законодательство. По его словам зампред Совбеза так проявил свою гражданскую позицию

До этого, 5 декабря, Песков сообщал, что в Кремле не ведется никаких дискуссий на тему возможных наказаний для тех россиян, которые покинули страну и уехали работать за границу на фоне мобилизации.