Скончался почетный представитель ДНР во Франции

Почетный представитель Донецкой Народной Республики (ДНР) во Франции, французский общественный деятель Юбер Файяр, скончался в субботу, 7 января. Об этом сообщили в МИД ДНР.

«С огромным сожалением узнали о смерти давнего французского друга Республики: вчера после продолжительной болезни скончался Юбер Файяр», — говорится в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что Файяр с 2017 года возглавлял Представительский центр ДНР в Марселе. Как подчеркнули в МИДе республики, политик был преданным и самоотверженным сторонником народа Донбасса и активно распространял в Европе правду о ДНР.

Кроме того, Файяр неоднократно посещал Донецк с гуманитарными визитами.

«Он был светлым человеком, замечательным другом и нашим настоящим единомышленником», — добавили в МИД ДНР.

Также ведомство выразило соболезнования семье и близким политика.