Сторонники Болсонару ворвались в здание бразильского парламента

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару прорвались в здание государственного парламента, несмотря на сопротивление полиции. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает телеканал Globo.

Отмечается, что протестующие требуют отставки правительства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, занявшего пост президента 1 января. Участники беспорядков вооружены подручными средствами и нападают на сотрудников правоохранительных органов. В ответ полиция применяет слезоточивый газ.

Изначально предполагалось, что акция в поддержку Болсонару будет носить мирный характер, однако демонстрация в конечном итоге переросла в захват правительственных учреждений.

1 января Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от предшественника, Жаира Болсонару. Срок мандата Лулы да Силвы составляет четыре года.

Ранее, 2 ноября, Болсонару воздержался от комментариев по теме результатов президентских выборов в своей первой речи после поражения во втором туре голосования. Говоря о демонстрациях на улицах Бразилии в свою поддержку, он назвал народные выступления результатом возмущения и чувства несправедливости людей из-за того, как проходили выборы.