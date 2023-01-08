Реклама
Прямой эфир
Общество
Шахназаров осудил Смольянинова за слова о готовности «воевать за ВСУ»
Армия
РФ и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения
Мир
Умер президент футбольного клуба «Васко да Гама» Карлос Роберто де Оливейра
Происшествия
Число погибших при ударе ВСУ по Старобешевской ТЭС выросло до двух
Мир
Welt сообщила о планах Польши убедить НАТО в необходимости ослабить РФ
Мир
Минобороны РФ рассказало о провокации ВСУ в Харьковской области
Мир
Пожар вспыхнул в крупнейшем торговом центре Баку
Мир
Принца Гарри исключили из церемонии коронации короля Великобритании Карла III
Общество
Утром 9 января москвичей ожидают морозы и гололедица
Мир
Глава минэкономики ФРГ не исключил поставки танков Leopard Киеву
Спорт
ХК «Сочи» повторил антирекорд «Спартака» в матче КХЛ по числу поражений подряд
Мир
В Финляндии исключили размещение ядерного оружия после вступления в НАТО
Сюжет:

Освобожденные из украинского плена военные РФ прибыли в Москву

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

50 российских военнослужащих, освобожденных из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ), доставили в Москву. Об этом 8 января сообщил корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий.

Военнослужащие прибыли на аэродром Чкаловский.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

«Самолет с российскими военнослужащими, освобожденными из плена, только что приземлился в аэропорту Чкаловский. Здесь уже ждут автобусы, дежурят бригады скорой», — рассказал корреспондент.

Об освобождении 50 российских военных стало известно ранее в этот день. В Минобороны сообщили, что в украинском плену им грозила смертельная опасность, однако в результате переговорного процесса они были отпущены.

Многие из солдат вернулись в легкой одежде и обуви, не подходящей под текущий сезон в России, поэтому им сразу выдали теплые сапоги и куртки. Также бойцам выдали мобильные телефоны, чтобы те могли связаться с родными.

Вернувшиеся бойцы будут направлены на лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях ведомства.

31 декабря 2022 года в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории также были возвращены 82 российских военнослужащих. Вечером в тот же день спецборт с освобожденными военными приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023