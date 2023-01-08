Освобожденные из украинского плена военные РФ прибыли в Москву

50 российских военнослужащих, освобожденных из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ), доставили в Москву. Об этом 8 января сообщил корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий.

Военнослужащие прибыли на аэродром Чкаловский.

«Самолет с российскими военнослужащими, освобожденными из плена, только что приземлился в аэропорту Чкаловский. Здесь уже ждут автобусы, дежурят бригады скорой», — рассказал корреспондент.

Об освобождении 50 российских военных стало известно ранее в этот день. В Минобороны сообщили, что в украинском плену им грозила смертельная опасность, однако в результате переговорного процесса они были отпущены.

Многие из солдат вернулись в легкой одежде и обуви, не подходящей под текущий сезон в России, поэтому им сразу выдали теплые сапоги и куртки. Также бойцам выдали мобильные телефоны, чтобы те могли связаться с родными.

Вернувшиеся бойцы будут направлены на лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях ведомства.

31 декабря 2022 года в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории также были возвращены 82 российских военнослужащих. Вечером в тот же день спецборт с освобожденными военными приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».