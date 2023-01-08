В Египте украинку приговорили к пожизненному сроку за контрабанду наркотиков

В Египте суд приговорил гражданку Украины к пожизненному лишению свободы за незаконный ввоз наркотиков в страну. Об этом 8 января сообщает газета Akhbar-el-youm в Twitter.

Женщина пыталась ввезти в Египет 4 кг кокаина в апреле прошлого года по прилете из Катара. Наркотики были обнаружены в ее багаже, однако, как утверждала сама женщина, сумку ей передал незнакомый египтянин и заплатил за доставку $2,5 тыс. Позже версия подтвердилась и полицейским удалось задержать мужчину.

Украинка также была оштрафована на 10 тыс. египетских фунтов (27 тыс. рублей). Отмечается, что по местным законам пожизненным заключением считается срок 25 лет.

В сентябре Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ не допустила провоз почти 60 кг наркотиков из Латвии в Россию, который пытались осуществить граждане Украины.

В тайниках, найденных в бензобаках двух машин под управлением украинцев, было обнаружено 57 кг наркотического средства мефедрон.