Подозреваемый в убийстве матери и сестры в Москве владел оружием легально
Мужчина, подозреваемый в убийстве матери и сестры и поджоге квартиры на юго-западе Москвы, легально владел оружием. Об этом 8 января сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
«Прокуроры установили, что 41-летнему мужчине принадлежало зарегистрированное огнестрельное оружие «Вепрь-12 Молот», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Вероятнее всего, считают прокуроры, именно из этого оружия мужчина застрелил 38-летнюю сестру и 65-летнюю мать. Предполагаемое орудие убийстве было найдено в сгоревшей квартире.
Возгорание в квартире на улице Дмитрия Ульянова произошло ранее в этот день. Сначала жители дома услышали сильный взрыв, после которого в квартире на 14-м этаже выбило стекла и начался пожар. В помещении были найдены тела трех человек — двух женщин и одного мужчины.
Затем появилась информация о том, что на телах погибших обнаружены огнестрельные ранения. По информации источника «Известий», у одной из погибших зафиксирован выстрел в голову, у второй — в тело. Уточнялось, что в квартире найдены ружье и канистра с бензином.
По факту произошедшего Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).