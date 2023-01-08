Минобороны РФ рассказало о провокации ВСУ в Харьковской области

Киев подготовил новую провокацию с целью дискредитировать Вооруженные силы РФ и обвинить их в совершении преступлений. Для этого они начали вскрывать могилы мирных жителей и обезображивать тела, после чего сбрасывать их в специально подготовленные ямы. Об этом сообщили 8 января в Минобороны РФ.

«После эксгумации тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные ямы <...> для создания фальшивой доказательной базы якобы пыток и расстрелов мирного населения российскими военнослужащими», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время украинские спецслужбы и правоохранительные органы делают фото- и видеофиксацию тел, а также в присутствии подставных понятых имитируют работу судмедэкспертов.

«Данными античеловеческими методами киевский режим на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится удержать внимание к себе западной аудитории и убедить зарубежных партнеров киевского режима в необходимости продолжения его дальнейшей поддержки», — подчеркнули в ведомстве.

Указано, что работы по вскрытию могил были организованы в канун Рождества представителями госбюро расследований и Службы безопасности Украины (СБУ) на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области.

В апреле прошлого года Украина начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв в Буче, в которых обвинила Россию. Тогда в Минобороны РФ указали в свою очередь, что российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после их ухода, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения. За время нахождения населенного пункта под контролем ВС РФ ни один местный житель не пострадал, отметили в ведомстве.

Кроме того, на постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание и пользователи Сети. Также сообщалось, что украинские силовики провели зачистку в Буче за день до появления видео якобы с убитыми мирными жителями. Отмечалось, что зачистка проводилась от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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