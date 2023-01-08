В США посетитель кафе застрелил грабителя

Посетитель кафе в США обезвредил грабителя. Человек в маске размахивал пистолетом и требовал денег. Один из гостей заведения застрелил подозреваемого, передает телеканал «Известия». Награбленное разбойником мужчина отдал его жертвам. Полиция Хьюстона разыскала и допросила американца. Убивший преступника не считает себя виновным.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.