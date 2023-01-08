ХК «Сочи» повторил антирекорд «Спартака» в матче КХЛ по числу поражений подряд

Петербургский хоккейный клуб СКА обыграл 8 января команду «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Таким образом, хоккейная команда «Сочи» потерпела 19-е поражение подряд, повторив антирекорд московского «Спартака».

Встреча состоялась в Сочи и закончилась со счетом 6:3 в пользу гостей. В СКА шайбы забросили Василий Глотов, Степан Фальковский, Михаил Пашнин, Марат Хайруллин, Никита Гусев и Валентин Зыков. В команде «Сочи» выделились Сергей Попов, Тигран Ярулин и Матвей Мичков.

На сегодняшний день СКА набрал 78 очков и лидирует в турнирной таблице. «Сочи» же находится на последней 11-й строчке с 18 очками.

Между тем ранее в воскресенье в Ярославле «Спартак» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.