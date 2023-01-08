Пожар вспыхнул в крупнейшем торговом центре Баку
Пожар вспыхнул в торговом центре «Садарак», расположенном в Гарадагском районе Баку. Об этом сообщило 8 января агентство АПА со ссылкой на МЧС.
В тушении огня задействовано более 10 единиц техники и многочисленный персонал ведомства. Также на месте находится замминистра по ЧС страны генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.
На какой площади разгорелся пожар, не уточняется. Сведений о пострадавших также нет.
Накануне возгорание произошло в торгово-офисном центре «Никольская плаза» в Москве. Огонь вспыхнул в массажном салоне на первом этаже — загорелось складское оборудование.
Пожар был оперативно ликвидирован на площади 5 кв. м. Пострадавших нет.