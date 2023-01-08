Умер президент футбольного клуба «Васко да Гама» Карлос Роберто де Оливейра

Бразильский футболист Карлос Роберто де Оливейра, известный под прозвищем Динамит, скончался 8 января в возрасте 68 лет. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба «Васко да Гама», который возглавлял спортсмен.

«Васко да Гама» с сожалением сообщает о смерти величайшего идола в истории клуба Карлоса Роберто де Оливейры, Динамита, в возрасте 68 лет из-за рака кишечника», — говорится в сообщении.

Карлос Роберто де Оливейра играл за «Васко да Гама» с 1971 по 1979 и c 1980 по 1993 год. Совместно с командой он стал чемпионом Бразилии в 1974 году.

С 2008 по 2014 год футболист занимал пост президента «Васко да Гама». За это время клуб выиграл Кубок Бразилии и второй дивизион первенства страны.