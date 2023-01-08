Ночь на 8 января в Петербурге оказалась самой морозной с начала зимы

Ночь на 8 января в Петербурге оказалась самой морозной с начала зимы

2023-01-08 19:33:33

2023-01-08 19:33:33

2023-01-08 19:33:33

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