Ночь на 8 января в Петербурге оказалась самой морозной с начала зимы
Ночь на 8 января стала самой холодной в Петербурге этой зимой. Температура воздуха опустилась до –17 °C, за городом — до –22 °C, передает телеканал «Известия». Синоптики заявляют, что на погоду в городе влияет антициклон. В Петербурге немного потеплеет в ближайшие дни. В начале следующей недели ожидается мокрый снег. По прогнозу, к 15 января столбики термометров поднимутся до 0 °C.
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