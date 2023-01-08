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Welt сообщила о планах Польши убедить НАТО в необходимости ослабить РФ

Welt: Польша убеждает НАТО в необходимости радикально ослабить Россию
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Фото: ТАСС/IMAGO/Thomas Trutschel
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Польша пытается убедить союзников, в том числе Францию и Германию, в необходимости ослабить Россию, чтобы не допустить перемирия Москвы и Киева на условиях Кремля. Об этом 8 января пишет немецкая газета Welt со ссылкой на дипломатические источники в Варшаве.

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«Мы не стремимся к разрушению российского государства, но [стремимся] к ослаблению России, которое лишит страну способности действовать», — заявил газете один из сотрудников польского МИДа.

По его словам, сегодня целью Варшавы является сдерживание Москвы, так как Польшу не устраивают требования России для перемирия с Украиной.

Автор материала отметил, что на сегодняшний день в НАТО образовались два лагеря, где первый выступает за скорейшее прекращение боевых действий, а второй стремится наказать Россию. В таких условиях интересы Германии и Польши разнятся, так как приоритеты Берлина выстроены вокруг потенциального перемирия.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина накануне заявила о признании украинской стороной того, что на сегодняшний день Россия противостоит всему НАТО.

Так она прокомментировала заявление главы украинского минобороны Алексея Резникова о том, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте с Москвой.

5 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что передача вооружений на Украину является кратчайшим путем к достижению мира в регионе.

Он призвал союзников по альянсу вкладывать больше средств в оборону, бороться с «зависимостью от авторитарных режимов и вместе отстаивать свободу и демократию».

Москва же, напротив, неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и пытаются втянуть в него больше государств.

Западные страны начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой РФ с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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