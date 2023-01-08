Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 50 российских бойцов
Мир
Депутат обратится в СК после слов актера Смольянинова о готовности «воевать за ВСУ»
Мир
Бывший офицер разведки США сообщил о нехватке у ВСУ боевой техники
Общество
В ЛНР восстановлено газоснабжение после диверсии на трубопроводе
Армия
ВКС России за сутки сбили пять украинских самолетов
Мир
Сербы в Косово провели массовый митинг после нападений на соотечественников
Мир
В бундестаге призвали Германию отправить Украине боевые танки Leopard
Происшествия
На телах погибших при пожаре в Москве найдены огнестрельные ранения
Мир
Депутаты бундестага отправились с визитом на Тайвань
Общество
Умер бывший директор театра «Современник» Леонид Эрман
Происшествия
Устроивший пожар в квартире в Москве мужчина перед этим застрелил мать и сестру
Спорт
Для переехавшего в Саудовскую Аравию Роналду выделили 17-комнатный королевский люкс

РФ и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения

РФ и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения с 16 января по 1 февраля
0
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиаподразделения вооруженных сил Белоруссии и России с 16 января по 1 февраля проведут совместные летно-тактические учения. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе минобороны республики.

Держать строй: Россия и Белоруссия организуют единое оборонное пространство
Лидеры двух стран договорились работать над созданием новой военной техники и продолжать совместные учения

«С 16 января по 1 февраля 2023 года пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента РГВ(с)», — говорится в релизе.

Отмечается, на время учений будут задействованы все белорусские аэродромы и полигоны ВВС, а также войска противовоздушной обороны (ПВО).

На территорию страны уже прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил ВС РФ.

6 января президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области у границ Польши и Украины, где размещена одна из российских воинских частей. Он подчеркнул, что появление российских солдат в части полезно для республики, так как помогает обмениваться опытом и совершенствоваться.

За день до этого в минобороны страны рассказали, что в республику продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных сил РФ.

С подразделениями на полигонах Белоруссии спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания, добавили в ведомстве.

19 декабря в ходе переговоров в Минске президент России Владимир Путин обсудил с Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Сообщалось, что Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023