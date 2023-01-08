В Красноярске стартовал ежегодный чемпионат по любительскому зимнему дрифту

В Красноярске стартовал ежегодный Snow Drift Cup. Заезды любителей дрифта проходят на озере Песчанка, передает телеканал «Известия». В заездах участвует в основном так называемая отечественная классика. Борьба за победу в чемпионате только началась. Заключительный этап любительской серии пройдет 5 марта.

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