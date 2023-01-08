Депутаты бундестага отправились с визитом на Тайвань

Депутаты бундестага отправились 8 января с визитом на Тайвань, делегацию возглавили зампредседателя фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) Йоханнес Фогель и глава комитета парламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

«Привет от меня и Мари-Агнес Штрак-Циммерман из самолета, направляющегося на Тайвань», — написал Фогель в Twitter. К публикации он прикрепил фотографию со Штрак-Циммерман.

По данным агентства DPA, в состав делегации входит по меньшей мере 10 человек.

Депутаты бундестага посещали Тайвань и ранее. Так, 1 октября 2022 года депутаты бундестага прибыли на Тайвань, чтобы выразить солидарность с местными властями.

До этого, в августе, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ будет поддерживать Тайвань в случае возможного нападения Китая.

За несколько дней до этого на остров о официальным визитом прибыла спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Это стал первый официальный визит на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Китай, в свою очередь, выразил США решительный протест. После этого международная напряженность вокруг Тайваня обострилась.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.