Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 50 российских бойцов
Мир
Депутат обратится в СК после слов актера Смольянинова о готовности «воевать за ВСУ»
Мир
Бывший офицер разведки США сообщил о нехватке у ВСУ боевой техники
Общество
В ЛНР восстановлено газоснабжение после диверсии на трубопроводе
Армия
ВКС России за сутки сбили пять украинских самолетов
Мир
Сербы в Косово провели массовый митинг после нападений на соотечественников
Мир
В бундестаге призвали Германию отправить Украине боевые танки Leopard
Происшествия
На телах погибших при пожаре в Москве найдены огнестрельные ранения
Мир
Депутаты бундестага отправились с визитом на Тайвань
Общество
Умер бывший директор театра «Современник» Леонид Эрман
Происшествия
Устроивший пожар в квартире в Москве мужчина перед этим застрелил мать и сестру
Спорт
Для переехавшего в Саудовскую Аравию Роналду выделили 17-комнатный королевский люкс
Сюжет:

Бывший офицер разведки США сообщил о нехватке у ВСУ боевой техники

Офицер разведки США Риттер: главком ВСУ Залужный лишился почти всей боевой техники и танков
0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер считает, что просьбы Украины о поставках танков и боевых машин пехоты говорят о критической нехватке собственной военной техники. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Танковый наряд: насколько бронетехника эффективна в ходе СВО
Помогает бороться с артиллерией, поддерживает пехоту, бьет по стационарным целям

По словам Риттера, за последние месяцы Украина потеряла большую часть своих танков и БМП. Из-за этого украинские боевики часто доставляют своих солдат на позиции, используя бронированные внедорожники.

Однако, считает военный, в сегодняшних реалиях такая мера нежизнеспособна, поэтому главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный пытается добиться получения новой техники.

Кроме того, отметил Риттер, с наступлением зимы российская сторона получила еще одно преимущество, так как имеет более серьезное техническое оснащение.

6 января заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал власти Германии передать Киеву все доступные у них виды тяжелых вооружений, в том числе танки и баллистические ракеты. Также дипломат потребовал от Берлина немецкие истребители, дроны, военные корабли и подводные лодки.

В конце декабря полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что у НАТО постепенно иссякает возможность поставлять оружие Украине, что ставит под сомнение дальнейшую военную помощь Запада Киеву.

По его словам, объем военной помощи, который запросил Залужный, превышает оснащение любой существующей армии в Европе.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти, в свою очередь, многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023