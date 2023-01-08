Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер считает, что просьбы Украины о поставках танков и боевых машин пехоты говорят о критической нехватке собственной военной техники. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам Риттера, за последние месяцы Украина потеряла большую часть своих танков и БМП. Из-за этого украинские боевики часто доставляют своих солдат на позиции, используя бронированные внедорожники.

Однако, считает военный, в сегодняшних реалиях такая мера нежизнеспособна, поэтому главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный пытается добиться получения новой техники.

Кроме того, отметил Риттер, с наступлением зимы российская сторона получила еще одно преимущество, так как имеет более серьезное техническое оснащение.

6 января заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал власти Германии передать Киеву все доступные у них виды тяжелых вооружений, в том числе танки и баллистические ракеты. Также дипломат потребовал от Берлина немецкие истребители, дроны, военные корабли и подводные лодки.

В конце декабря полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что у НАТО постепенно иссякает возможность поставлять оружие Украине, что ставит под сомнение дальнейшую военную помощь Запада Киеву.

По его словам, объем военной помощи, который запросил Залужный, превышает оснащение любой существующей армии в Европе.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти, в свою очередь, многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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