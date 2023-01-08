В ЛНР восстановлено газоснабжение после диверсии на трубопроводе

В Луганской Народной Республике (ЛНР) восстановлено газоснабжение для всех жителей региона, оставшихся без газа в результате диверсии на трубопроводе в Лутугине. Об этом 8 января сообщило правительство ЛНР в своем Telegram-канале.

Также отмечается, что к газоснабжению подключены все социальные объекты ЛНР.

Взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием произошел 7 января. В результате без газоснабжения в Лутугинском районе остались 21 социальный объект и около 13 тыс. абонентов. После был создан штаб по ликвидации последствий взрыва.

В ведомстве рассказали, что после локализации пожара следователи провели осмотр места происшествия. В ходе него были изъяты фрагменты поврежденной трубы, образцы грунта и фрагменты бетонной конструкции со следами копоти.

«Характер повреждений свидетельствует о целенаправленном подрыве объекта инфраструктуры. По предварительной информации, тротиловый эквивалент взрывного устройства составляет порядка 500 г», — сообщили в МВД республики.

Ранее в воскресенье в МЧС ЛНР сообщили, что, предварительно, взрыв произошел из-за подрыва. По мнению командира добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай, к подрыву газопровода могут быть причастны спящие ячейки украинских войск, так как «реализовать диверсию подобного характера без точек опоры среди местного населения крайне сложно».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.