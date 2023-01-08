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Лукашенко развеял фейки о своем здоровье

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Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 8 января в ходе визита в храм в одном из монастырских комплексов страны развеял фейки о своем здоровье. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале издания «СБ. Беларусь сегодня».

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Лукашенко обсуждал свое правление с духовником Свято-Елисаветинского монастыря протоиереем Андреем Лемешонком, который сообщил ему, что с таким президентом в стране всё будет хорошо.

В ответ на это Лукашенко в шутку спросил: «То есть умирать мне пока нельзя?» Получив отрицательный ответ, он добавил: «А то меня всё хоронят, хоронят эти беглые (эмигрировавшие из страны оппозиционеры. — Ред.). <...> Это плохо, когда людей хоронят и о здоровье говорят вот в таком плане. Это боком вылезет им. А мы будем жить», — резюмировал президент.

В конце декабря 2022 года Лукашенко в разговоре с журналистами по прибытии на неформальную встречу лидеров СНГ в Санкт-Петербург спрогнозировал, что новый 2023 год станет самым счастливым и удачным.

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