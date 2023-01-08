Сербы в Косово провели массовый митинг после нападений на соотечественников

Сотни сербов в самопровозглашенной Республике Косово провели 8 января массовую акцию протеста после нападений на соотечественников со стороны албанцев во время празднования Рождественского сочельника, сообщает портал Novosti.rs.

«Мы здесь в знак солидарности с сербами со всего Косово и Метохии, которые чувствуют угрозу и незащищенность», — сказал один из активистов.

О планах провести митинг накануне сообщили представители политической группы сербской общины в Косово. Там отмечали, что целью протеста, помимо поддержки пострадавших и их семей, является выступление «против тирании премьера Косово Альбина Курти, следствием которой является угроза миру и непрекращающееся преследование сербского народа в этих районах».

В ночь с 6 на 7 января группа албанцев напала на 18-летнего серба в Косово в районе города Клокот. Молодой человек, возвращавшийся с рождественского богослужения, получил травмы глаза, лица, мягких тканей и конечностей.

Также в канун Рождества произошел еще один инцидент. Албанец в Косово ранил двух сербов во время празднования Рождественского сочельника в районе города Штрпце в населенном пункте Готовуша. Пострадали 11-летний подросток и 21-летний молодой человек. Огонь по ним был открыт из проезжающего автомобиля. Раненых госпитализировали. Подозреваемый был задержан.