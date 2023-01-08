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Победившая на «Тур де Ски» шведка Карлссон потеряла сознание после гонки

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Maxim Thore
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Победительница многодневки «Тур де Ски» шведская лыжница Фрида Карлссон потеряла сознание во время финальной гонки. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает телеканал svt.se.

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После забега спортсменка долгое время лежала на снегу. Позже выяснилось, что она упала в обморок. Медики унесли лыжницу с трассы на носилках. На церемонии награждения она не присутствовала.

Карлссон госпитализировали, однако, по последним данным телеканала, она уже находится в своем номере отеля.

В финальном забеге в гору Карлссон заняла 15-е место. Победительницей этапа стала француженка Дельфин Клодель, второе и третье места заняли норвежка Хейди Венг и американка Софи Локли соответственно.

Карлссон победила в «Тур де Ски» впервые в карьере.

Финальная женская гонка «Тур де Ски» состоялась 8 января в Валь-ди-Фьемме в Италии.

Ранее, 6 января, сообщалось, что лыжник погиб при спуске с горы Эльбрус. Мужчина во время спуска нарушил требования и выехал за ограждения трассы. Затем он набрал большую скорость и не смог разъехаться с другим спортсменом. В результате столкновения вылетевший за ограждения лыжник получил травмы, от которых скончался. Второй участник инцидента в настоящий момент находится в больнице, угрозы для его жизни нет. Следователи Кабардино-Балкарской Республики начали доследственную проверку после инцидента.

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