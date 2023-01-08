ВКС России за сутки сбили пять украинских самолетов
Истребительная авиация ВКС России после прекращения действия режима тишины сбила пять украинских самолетов. Об этом заявил в воскресенье, 8 января, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В частности, в Лозовом Харьковской области российскими истребителями сбит украинский Су-27, а в районе населенного пункта Изюм Харьковской области — Су-24.
«В районах населенных пунктов Николайполье и Новый Донбасс сбиты два украинских самолета Су-25. В районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики (ДНР) сбит украинский самолет МиГ-29», — добавил Конашенков.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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