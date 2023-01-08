Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 50 российских бойцов
Армия
ВКС России за сутки сбили пять украинских самолетов
Происшествия
На телах погибших при пожаре в Москве найдены огнестрельные ранения
Происшествия
Над Мелитополем сбили три украинских беспилотника-камикадзе
Происшествия
Устроивший пожар в квартире в Москве мужчина перед этим застрелил мать и сестру
Мир
В США назвали ситуацию на границе с Мексикой угрозой для страны
Мир
Пушков заявил о расколе Германии из-за поставок оружия Украине
Армия
ВС РФ реализовали операцию возмездия в ответ на удар ВСУ по Макеевке
Армия
Российские войска уничтожили до 70 боевиков ВСУ на донецком направлении
Происшествия
В МВД ЛНР оценили мощность подорвавшего газопровод взрывного устройства
Общество
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме в Хасавюрте
Наука
Ученые из Китая разработали дрон с лазерным приводом для «вечного» полета

ВКС России за сутки сбили пять украинских самолетов

Минобороны сообщило, что ВКС России за сутки сбили пять самолетов Воздушных сил Украины
0
Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Истребительная авиация ВКС России после прекращения действия режима тишины сбила пять украинских самолетов. Об этом заявил в воскресенье, 8 января, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В частности, в Лозовом Харьковской области российскими истребителями сбит украинский Су-27, а в районе населенного пункта Изюм Харьковской области — Су-24.

«В районах населенных пунктов Николайполье и Новый Донбасс сбиты два украинских самолета Су-25. В районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики (ДНР) сбит украинский самолет МиГ-29», — добавил Конашенков.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023