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Над Мелитополем сбили три украинских беспилотника-камикадзе

Рогов сообщил, что система ПВО сбила над Мелитополем три украинских беспилотника-камикадзе
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Фото: ТАСС/Невар Виталий
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Три украинских беспилотника-камикадзе пытались атаковать Мелитополь в Запорожской области, все они были сбиты российской системой ПВО. Об этом сообщил в воскресенье, 8 января, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Киевский режим продолжает проводить откровенно террористические атаки на гражданские объекты нашего города с целью банального запугивания и мести за отсутствие успехов на фронте и невозможности переломить ситуацию в свою пользу», — написал он в своем Telegram-канале.

Вместе с этим Рогов попросил местных жителей соблюдать спокойствие и заверил в круглосуточной работе системы ПВО.

Украинские боевики периодически пытаются атаковать находящиеся в составе России части Запорожской области. Ранее, 6 января, сообщалось о взрывах в Мелитополе.Тогда об этом также сообщал Рогов, но никаких подробностей не было известно.

Между тем ряд украинских СМИ сообщал о взрыве, который якобы прогремел в районе железнодорожного вокзала. Официального подтверждения этой информации от российской стороны не было.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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