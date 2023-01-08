На телах погибших при пожаре в Москве найдены огнестрельные ранения

На телах трех погибших при пожаре в квартире в Москве найдены огнестрельные ранения. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщил источник «Известий».

По предварительным данным, мужчина 1981 года рождения застрелил двух женщин: у одной из погибших зафиксирован выстрел в голову, у второй — в тело. После этого, предположительно, мужчина покончил с собой.

В квартире найдено ружье и канистра с бензином. Предполагается, что она могла взорваться. Как утверждает источник, дом не газифицирован.

О возгорании в квартире на улице Дмитрия Ульянова в столице сообщалось ранее в этот день. Сначала жители дома услышали сильный взрыв, после которого в квартире на 14-м этаже выбило стекла и начался пожар. В настоящий момент возгорание ликвидировано, на месте работают экстренные службы.

До этого сообщалось, что сотрудники МЧС спасли из пожара четырех человек, один из них был доставлен в реанимацию.

Подробности происшествия уточняются.