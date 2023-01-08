В Минобороны РФ рассказали об атаках ВСУ во время режима прекращения огня
В течение всего действия введенного Россией режима прекращения огня украинские военные вели интенсивные обстрелы населенных пунктов и российских позиций. Об этом 8 января заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В течение всего периода прекращения огня украинские войска продолжали вести интенсивные обстрелы населенных пунктов и российских позиций. На купянском и краснолиманском направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели 78 артиллерийских и минометных обстрелов», — сообщил представитель Минобороны.
Кроме того, добавил Конашенков, ВСУ 155 раз применяли крупнокалиберную артиллерию на авдеевском, соледарском и марьинском направлениях.
Еще более 160 снарядов крупного калибра и 20 реактивных снарядов систем залпового огня было выпущено по Донецку.
В Запорожской области ВСУ 89 раз открывали артиллерийский огонь, а на криворожском и херсонском направлениях — 55.
По словам Конашенкова, российские военные, в свою очередь, подавили украинскую артиллерию, из которой велись обстрелы, и продолжали соблюдение режима прекращения огня по всей линии соприкосновения.
О том, что ВСУ обстреляли жилые районы Донецка, в том числе с применением реактивной системы залпового огня, сообщалось накануне. Также под удар попали и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР): Горловка, Макеевка, Гольмовский.
Президент России Владимир Путин 5 января поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 0:00 7 января.
Москва также призывала украинскую сторону объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество, однако в Киеве отвергли призывы к перемирию.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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