Накануне вступления в силу объявленного Россией режима прекращения огня российская армия уничтожила несколько единиц украинской техники на краснолиманском направлении. Как рассказал 8 января один из военнослужащих, украинская техника подверглась ударам артиллерии Вооруженных сил РФ в селе Торское в Луганской Народной Республике (ЛНР), что запечатлено на видео.

В последние месяцы на сватово-кременском участке фронта идут ожесточенные бои. Украинская армия с нескольких сторон предпринимает попытки прорваться к окраинам Кременной, но их пресекают российские войска. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут тяжелые потери. С осени украинское командование перебрасывает свои резервы через Торское, чтобы продолжать атаки.

На видеокадрах, которые опубликовало «РИА Новости», запечатлена украинская техника, которая движется по трассе. Российские артиллеристы прицельным огнем разбили несколько автомобилей, после чего они загорелись, и бронемашину. Та в результате прекратила движение, а часть выжившей пехоты эвакуировалась из-под огня.

«Мы держим ситуацию под контролем. Они не считаются с потерями, отправляя всë новые подразделения на убой», — цитирует агентство военнослужащего.

Режим прекращения огня действовал с российской стороны по поручению президента страны Владимира Путина с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Россия призывала украинскую сторону объявить и со своей стороны о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг призыв России. Позднее возможность рождественского перемирия отверг и президент Украины Владимир Зеленский.

5 января также сообщалось, что российская авиация нанесла массированный удар по позициям украинских войск на сватовском участке фронта в Донбассе. По словам командира роты боевых машин поддержки танков «Терминатор» Западной группировки войск, ВСУ используют там как тактику артударов, так и пытаются зайти на подконтрольную РФ территорию малыми диверсионно-разведывательными группами.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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