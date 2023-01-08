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«РИА Новости» опубликовало видео уничтожения техники ВСУ на краснолиманском направлении

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Накануне вступления в силу объявленного Россией режима прекращения огня российская армия уничтожила несколько единиц украинской техники на краснолиманском направлении. Как рассказал 8 января один из военнослужащих, украинская техника подверглась ударам артиллерии Вооруженных сил РФ в селе Торское в Луганской Народной Республике (ЛНР), что запечатлено на видео.

В последние месяцы на сватово-кременском участке фронта идут ожесточенные бои. Украинская армия с нескольких сторон предпринимает попытки прорваться к окраинам Кременной, но их пресекают российские войска. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут тяжелые потери. С осени украинское командование перебрасывает свои резервы через Торское, чтобы продолжать атаки.

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На видеокадрах, которые опубликовало «РИА Новости», запечатлена украинская техника, которая движется по трассе. Российские артиллеристы прицельным огнем разбили несколько автомобилей, после чего они загорелись, и бронемашину. Та в результате прекратила движение, а часть выжившей пехоты эвакуировалась из-под огня.

«Мы держим ситуацию под контролем. Они не считаются с потерями, отправляя всë новые подразделения на убой», — цитирует агентство военнослужащего.

Режим прекращения огня действовал с российской стороны по поручению президента страны Владимира Путина с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Россия призывала украинскую сторону объявить и со своей стороны о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг призыв России. Позднее возможность рождественского перемирия отверг и президент Украины Владимир Зеленский.

5 января также сообщалось, что российская авиация нанесла массированный удар по позициям украинских войск на сватовском участке фронта в Донбассе. По словам командира роты боевых машин поддержки танков «Терминатор» Западной группировки войск, ВСУ используют там как тактику артударов, так и пытаются зайти на подконтрольную РФ территорию малыми диверсионно-разведывательными группами.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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