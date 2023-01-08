Пушков заявил о расколе Германии из-за поставок оружия Украине

Германия расколота из-за поставок наступательных вооружений Украине. Об этом в воскресенье, 8 января, заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

«Германия расколота между теми, кто отдает себе отчет в возможных последствиях поставок наступательных вооружений Украине, и теми, кому мозги промыли настолько, что ложные абстракции вытеснили у них чувство реальности», — написал он в Telegram-канале.

Так Пушков прокомментировал опубликованные газетой Bild в воскресенье результаты опроса, согласно которым половина жителей Германии (49%) считает ошибочным решение правительства поставить Киеву боевые машины пехоты (БМП) Marder.

Ранее, 5 января, стало известно, что Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены БМП американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно. Обе страны планируют организовать необходимый инструктаж для служащих украинских войск.

Как заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, обучение украинских военнослужащих по их управлению займет около двух месяцев, оно будет проходить на территории ФРГ.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт высказала мнение, что правительство Германии лишь усиливает эскалацию конфликта на Украине своим решением передать Киеву боевые машины пехоты (БМП) Marder.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник, в свою очередь, призвал власти Германии передать Киеву все доступные у них виды тяжелых вооружений, в том числе танки и баллистические ракеты. Также дипломат потребовал от Берлина еще немецкие истребители, дроны, военные корабли и подводные лодки.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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